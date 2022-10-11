الفلاحة في سيدي_بلعباس قطاع خاص في التنمية الاقتصادية المحلية

في إطار التوصيات المنبثقة عن آخر اجتماع للحكومة مع الولاة و التي من ضمنها تهيئة كل الظروف التي من شأنها تنويع الشعب و رفع مستويات الإنتاج الفلاحي تزامنا مع انطلاق عملية الحرث و البدر المرتقب في غضون الأيام القادمة .

اطُلع والي ولاية سيدي بلعباس السيد سمير شيباني بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور بلكوريصات عبد الكريم صبيحة اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 على قطاع معتبر من الامكانات الفلاحية التي تزخر بها الولاية وهذا من خلال الزيارة الميدانية التي قادته اليوم إلى كل من بلديات سفيزف /تنيرة/ العمارنة / الطابية / بوخانفيس

وهذا بحضور السادة

أعضاء اللجنة الامنية

السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية

السادة رؤساء الدوائر والمجالس الشعيية البلدية المعنية بالزيارة.

المديرون التنفيذيون:

مدير الصناعة .

مدير المصالح الفلاحية

مدير الطاقة والمناجم

مدير الديوان الوطني للاراضي الفلاحية

ممثل مدير املاك الدولة

حيث تم خلال هذه الزيارة الميدانية معاينة و تفقد عدة مستثمرات و مشاريع فلاحية .

في المحطة الأولى قام بمعاينة المؤسسة الوطنية لإنتاج السكر ENASUCRE سابقا ببلدية سفيزف والموضوعة حاليا تحت تصرف مؤسسة DICOPA ،حيث شدد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية على ضرورة استغلال كل القدرات المحلية الموجودة خاصة فيما يخص الصناعة التحويلية لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة المتعلقة بالإنتاج من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية، لاسيما المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية. واعادة بعثها من جديد تماشياً مع الاستراتجية المتبعة من قبل السلطات العليا في البلاد والتي تهدف لاعادة بعث مختلف المؤسسات.

وفي هذا الإطار، أكد السيد الوالي في حضور مديري قطاعي المصالح الفلاحية و الصناعة على الأولوية القصوى التي تحضى بها الشعب الفلاحية الموجهة للتحويل الغذائي ، داعيا المسؤولين القائمين على القطاع بالولاية إلى ضرورة الرفع من حجم المساحة المخصصة للإنتاج في الموسم المقبل، نظرا للتحديات المستجدة على المستوى الدولي و تلبية لإحتياجات السوق الوطنية.

و في محطة ثانية توجه السيد الوالي إلى بلدية تنيرة أين زار مزرعة العشبي للأشجار المثمرة و تلقى بنفس المناسبة شروحات وافية حول هذا المشروع الاستثماري المعتبر منتهزا هذه السانحة للتأكيد مجددا على أهمية توسيع مساحات أشجار الفواكه لتحسين و رفع الإستهلاك إضافة الى تنويع الإنتاج المحلي من الفواكه و توفيره في السوق المحلية كما الوطنية ، كما ستساهم هذه الشعبة الفلاحية في خلق قطب لإنتاج المواد الفلاحية و تطوير الصناعات الغذائية و الذي سيسمح بخلق الثروة و مناصب الشغل في العديد من المناطق، و منه تلبية الحاجيات المحلية و التوجه نحو الأسواق الوطنية و حتى الخارجية عندما يبلغ الإنتاج ذروته، في غضون السنوات القادمة ، ذلك بالعمل على تطوير هذه الشعبة الحيوية و توسيع الاستثمارات فيها، و التحفيز على إنشاء مزارع منتجة لهذا النوع من المحاصيل الزراعية ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة خصوصا الأشجار المثمرة الملائمة للمناطق الجافة.

و في نفس السياق قام والي الولاية بزيارة إلى وحدة إنتاج الفطريات للمستثمر بن ديدة الكائنة ببلدية العمارنة حيث عاين مختلف المراحل و التقنيات التي تمتاز بها هذه المستثمرة على اعتبار أن هذا المنتج المتمثل في الفطر يتطلب مستوى من التحكم و الخبرة لضمان الجودة و الانتاجية المطلوبتين.

و شهدت الزيارة التفقدية في محطات موالية، الوقوف على المستثمرة الفلاحية « حقوق » لتربية الأبقار الحلوب ببلدية طابية دائرة سيدي علي بن يوب و هي المستثمرة الفلاحية التي تتوفر على إمكانيات معتبرة في مجال انتاج و تسويق الحليب الطبيعي و مشتقاته. أين شدد السيد الوالي لمسؤولي المستثمرة بضرورة توفير مادة الحليب بصفة عادية لدى المستهلك المحلي .

و دائما ببلدية الطابية عاين والي الولاية مختلف المنشآت و الوسائل التي تتوفر عليها المستثمرة الفلاحية KTM المتخصصة في إنتاج الكروم و تجفيف العنب و هذا قبل التوجه إلى بلدية بوخانفيس أين تمت زيارة وحدة تربية الدواجن التابعة للمجمع العمومي « MOST AVI « .