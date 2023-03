Diarrhée néonatale des veaux : une cause de mortalité à fort coût économique

L’Association Nationale des Médecins Vétérinaires Algériens bureau de wilaya de Sidi Bel Abbés (A. N M. V. A) représentée par son président Mr Bahram Ilies et de son inspecteur vétérinaire de la wilaya , Diafi Kadi en qualité de secrétaire général du bureau de wilaya , a organisé ce jeudi 9 mars 2023 au niveau de la bibliothèque centrale Djillali LIABES une journée d’étude scientifique sur le thème « les Diarrhées néonatales des veaux. » cette rencontre marquée par la présence du docteur Nechar Mohamed El Amine président nationale de l’association, des médecins vétérinaires relevant des deux secteurs étatiques, privés , les étudiants universitaires , les représentant la direction des services de l’agriculture, le représentant de l’organisation algérienne de la protection et l’orientation du consommateur et son environnement A.P.O.C.E et de l’inspection de wilaya des vétérinaires conviés à ce regroupement dans sa première partie de la conférence animée par le médecin vétérinaire Morsli Amirouch portant sur la problématique et la définition des diarrhées néonatales , l’investigation clinique et démarches thérapeutiques sur les veaux nouveaux nés qui sont extrêmement sujets à la diarrhée particulièrement durant les quatre premières semaines de vie, les causes , les symptômes, diagnostics, traitements et les mesures préventives sur les diarrhées néonatales chez les veaux qui constituent des entités pathologiques couteuses qui causent des pertes économiques importantes particulièrement laitier en raison de leurs conséquences directes (mortalité, coût des traitements ).

A l’issue de la présentation du médecin vétérinaire Morsli Amirouch dans la deuxième partie, des débats qui ont notamment été ouverts aux participants, ont pu intervenir sur les questions en rapport avec la thématique.

En terme de cette rencontre qui constitue une opportunité aux participants d’échanger des informations sur certaines expériences dans l’ensemble étaient d’accord aux bonnes pratiques dans le milieu rural qui a déjà remporté un vif succès dans les régions à potentiel agricole élevé.

Des attestations de participation signées par les organisateurs de A.M.N.V.A ont été également remises à l’ensemble des participants.