La journée mondiale de l’environnement : quelles perspectives pour l’Algérie en 2030???

L’Algérie est une importante source de richesse en biodiversité et cela grâce à sa situation géographique et à sa diversité pédoclimatique ( les Zones côtières, les zones des plaines, les zones de montagnes et forestières, les zones steppiques et les zones sahariennes) cette biodiversité est importante pour l’économie du pays et pour le maintien de l’équilibre écologique de ces zones dans le contexte des changements climatiques .

L’Algérie a l’opportunité de développer un agenda ambitieux dans la lutte contre le changement climatique la désertification, et la préservation de l’environnement, actuellement notre pays se trouve dans une phase de « transition environnementale » parallèle à celle de sa « transition économique ». les enjeux et défis qui se présentent à l’Algérie nouvelle, de même que la nature et l’étendue des problèmes environnementaux rencontrés dévoilent clairement la dégradation écologique du pays notamment en ce qui concerne le capital naturel a atteint un degrés de gravite follement important. Par conséquent, les solutions à apporter à ces problèmes doivent nécessairement avoir un ancrage dans les réformes économiques et institutionnelles, de développer une approche intégrée et participative de tous les acteurs concernés d’où l’intérêt de concilier les besoins du développement et les impératifs de la protection de l’environnement.