Nouvelle stratégie de croissance économique, trois ministres en visite à Sidi Bel Abbés

Dans le cadre du programme national de croissance économique, les visites ministérielles se sont succédé au rythme accéléré à la wilaya de Sidi Bel Abbés ces démarches visent la mutation profonde de l’économie nationale, locale dans le domaine de l’industrie, des ressources énergétiques et des énergies renouvelables et par la recherche scientifique considérés piliers économiques de la wilaya pouvant contribuer au renforcement susceptibles d’accroître la valeur ajoutée apportée par ce nouveau plan de relance qui vise une dimension du développement durable national . Pour parvenir aux objectifs et à la concrétisation du programme et aux instructions du président de la république exhortant les actions accomplies au titre de la réorganisation des unités de production industrielles. C’est dans ce sens quatre entreprises ont été jugées prioritaires au programme de visite tracé par les trois ministres Ahmed Zeghdar de l’industrie, Ziane Benattou celui de la transition énergétique et des énergies renouvelables et Abdelbaki Benziane de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; ont commencé par le pôle électronique par excellence E.N.I.E unité de fabrication de panneaux solaires photovoltaïque, la deuxième unité celle du montage d’armoires cellulaire de transformateur de l’énergie électrique en haute et moyenne tension où ils ont assistés à la signature d’une convention de partenariat entre E.N.I.E (Entreprise Nationale des Industries Électroniques) de Sidi Bel Abbés et la société Italienne Fimer pour la fabrication des onduleurs solaires, la délégation ministérielle s’est rendue au complexe de machinisme agricole C.M.A en partenariat avec la société Finlandaise SAMPO , afin d’élargir la gamme de fabrication a savoir l’arracheuse de pierre afin de développer l’agriculture.

Auparavant , les membres de l’exécutif gouvernemental ont visité les chantiers d’extension de la Zone Industrielle , ont eu l’honneur d’inaugurer deux unités celle de l’entreprise Hasnaoui ligne de fabrication de panneaux d’isolation thermique des murs par l’ intérieur , et d’ une autre (ENTEC) spécialisée dans la maintenance et de l’importation des équipements d’air comprimé . Pendant cette visite le secteur de l’enseignement supérieur a organisé la cérémonie d’inauguration du site des technologies industrielles, une cité de 2000 lits et un centre lexico-social, peu après a eu lieu une exposition sur les projets d’investissement des étudiants (startup) ont signé une convention –cadre entre l’université et les opérateurs économiques. Fin de visite ;

O.Rayan