Sidi Bel Abbés ville du platane, quand le passé éclaire le présent !

Derrière l’association jeunesse volontaire se cachent des bienfaiteurs amoureux de leur ville, ont leurs mains vertes, Ce matin du 25 juillet 2020 a eu lieu un événement important s’inscrivant dans l’histoire de la ville de Sidi Bel Abbés, il s’agit d’une première tendance qui a marqué l’écologie et l’environnement au niveau de l’Assemblée populaire Communale qui vient de franchir un grand pas impliquant l’association jeunesse volontaire dans son programme environnemental de la ville. Sur les lieux, a été lue par Mr Magharbi président de la commission communale de l’agriculture la première convention en présence de la presse, d’un collectif d’associations, du chef cabinet du wali , des Présidents de l’A.PW et de l’A.P.C de quelques membres ainsi qu’un nombre important de citoyen venus en force appuyer le dit projet . en ce sens Il a été convenu ce qui suit, le donneur d’ordre a confié à l’association jeunesse volontaire de prendre en charge l’entretien, l’irrigation, et le suivi de 200 platanes arbustes sujets de la commune, aux cordons de la rocade Est allant du rond point ITMA jusqu’au carrefour de la direction des services de l’agriculture.