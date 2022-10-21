افتتاح_الطبعة_12_للمهرجان_الثقافي_المحلي_للمسرح_المحترف_سيدي_بلعباس
بحضور وجوه ثقافية و فنية و جمهور غفير من محبي الفن الرابع ، أشرفت عشية اليوم #_بالمسرح_الجهوي لسيدي بلعباس #_وزيرة_الثقافة_و_الفنون السيدة صورية مولوجي بمعية والي الولاية السيد سمير شيباني مرفوقا بالسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور بلكوريصات عبد الكريم، على الافتتاح الرسمي للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف في طبعته الثانية عشرة (12)، التي جاءت تكريما لروح الفنان الراحل #_احسن_عسوس_ قامة من قامات المسرح بسيدي بلعباس والوطن ، تحت شعار » المسرح نسق متجدد » و التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 27 أكتوبر الجاري.
حيث كان ضمن الحضور ، السادة أعضاء اللجنة الأمنية، السادة أعضاء البرلمان بغرفتيه ، السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، السيد رئيس دائرة سيدي بلعباس بالنيابة ، السيد رئيس المحلس الشعبي لبلدية سيدي بلعباس، السيدة عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيدات والسادة أعضاء المجلس الأعلى للشباب، السيدة مديرة الثقافة والفنون لولاية سيدي بلعباس، محافظ المهرجان ، السلطات المحلية أسرة الصحافة و الإعلام ، وجمع من الفنانين ومحبي للفن المسرحي.
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استُهلَّت مراسيم التظاهرة بكلمة افتتاحية للسيد والي الولاية ،تلتها كلمة السيدة وزيرة الثقافة بالمناسبة و التي أعلنت من خلالها عن الإفتتاح الرسمي للطبعة الثانية عشرة للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف و التي عرفت قبل انطلاقتها عروضا لمسرح الشارع بساحة اول نوفمبر 1954 بوسط المدينة ، ثم تقديم عرضين مسرحيين رائعين تجاوب معهما الجمهور الحاضر بالقاعة، من تقديم محافظ المهرجان السيد #_رشيد_جرورو و الممثل #عبد_القادر_جريو استذكرا فيهما الشخصيتين الفنيتين الراحلتين : المرحوم أحمد بن عيسى و المرحوم احسن عسوس، اللذان ساهما في تطوير ودعم المسرح بولاية سيدي بلعباس.
و قد تخلل الحفل إسداء تكريمات لبعض الفنانين و لعائلات الفنانين الراحلين ، ليكون هذا المهرجان محطة احتفاء بانجازاتهم
و اسهاماتهم في عالم المسرح.
في ختام مراسيم الإفتتاح ، أسدى محافظ المهرجان رشيد جرورو تكريما للسيدة صورية مولوجي ، كما حظيت السيدة الوزيرة بتكريم خاص من طرف والي ولاية سيدي بلعباس.