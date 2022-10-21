افتتاح_الطبعة_12_للمهرجان_الثقافي_المحلي_للمسرح_المحترف_سيدي_بلعباس

حيث كان ضمن الحضور ، السادة أعضاء اللجنة الأمنية، السادة أعضاء البرلمان بغرفتيه ، السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، السيد رئيس دائرة سيدي بلعباس بالنيابة ، السيد رئيس المحلس الشعبي لبلدية سيدي بلعباس، السيدة عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيدات والسادة أعضاء المجلس الأعلى للشباب، السيدة مديرة الثقافة والفنون لولاية سيدي بلعباس، محافظ المهرجان ، السلطات المحلية أسرة الصحافة و الإعلام ، وجمع من الفنانين ومحبي للفن المسرحي.

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