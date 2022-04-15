بمناسبة إحياء يوم العلم شرطة سيدي بلعباس تنظم ندوة إعلامية

أشرف السيد/ والي ولاية سيدي بلعباس على مراسيم إفتتاح الندوة العلمية المنظم من طرف شرطة سيدي بلعباس بمناسبة يوم العلم المصادف لتاريخ 16 أفريل من كل سنة والذي إحتضنت فعالياته كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس صبيحة يوم الخميس 14 أفريل 2022 .

الحدث تميز بتنظيم معرض بالصور والتجهيزات الحديثة المستعملة من طرف الشرطة الجزائرية لمكافحة الجريمة بالإضافة إلى المعدات والوسائل المستعملة في التحري عن الجرائم وكذا الوسائل المتطورة المستعملة في الحد من حوادث المرور وأجنحة أخرى خاصة بمدرسة الشرطة – طيبي محمد –

هذا كما تم خلال الندوة العلمية المنظمة ألقاء مداخلات قيمة حول التطور الكبير الذي تشهده الشرطة الجزائرية في شتى المجالات وهو ما أشاد به السيد/ والي الولاية من خلال كلمته التي أكد من خلالها أن المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد/ المدير العام للأمن الوطني أضحت تنافس وتضاهي أكبر الأجهزة الأمنية المتطورة بفضل تجربته وسياسته الحكيمة في التسيير والتوجيه والقيادة