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بيان لفائدة المستفيدين من منحة البطالة الدين لا يحوزون على بطاقة الشفاء CNAS SIDI BEL ABBES

2 jours ago Abbes.O

بيان لفائدة المستفيدين من منحة البطالة الدين لا يحوزون على بطاقة الشفاء   

يدعو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء جميع

المستفيدين من منحة البطالة الدين لا يحزون على بطاقة الشفاء الى التقرب  

من أي مركز دفع للحصول على بطاقة الشفاء والاستفادة من خدماتها من خلال

إيداع الملف المتكون من : 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

صورة شمسية بخلفية فا تحة

او عن طريق تحميل صورتهم عبر حسابهم بفضاء الهناء على الرابط

                                                                    https : //elhanna.cnas.dz :

هدا وسيتلقون رسالة نصية قصيرة لتمكينهم من اعدادات الولوج الى فضاء

الهناء قصد الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر هدا الفضاء. و تتمتل

هده الاعدادات في رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم وكلمة السر.

لمزيد من المعلومات يضع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال

الاجراء تحت تصرف مرتفقيه الرقم الأخضر 3010

Abbes.O

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