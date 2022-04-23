بيان لفائدة المستفيدين من منحة البطالة الدين لا يحوزون على بطاقة الشفاء CNAS SIDI BEL ABBES
بيان لفائدة المستفيدين من منحة البطالة الدين لا يحوزون على بطاقة الشفاء
يدعو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء جميع
المستفيدين من منحة البطالة الدين لا يحزون على بطاقة الشفاء الى التقرب
من أي مركز دفع للحصول على بطاقة الشفاء والاستفادة من خدماتها من خلال
إيداع الملف المتكون من :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
صورة شمسية بخلفية فا تحة
او عن طريق تحميل صورتهم عبر حسابهم بفضاء الهناء على الرابط
https : //elhanna.cnas.dz :
هدا وسيتلقون رسالة نصية قصيرة لتمكينهم من اعدادات الولوج الى فضاء
الهناء قصد الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر هدا الفضاء. و تتمتل
هده الاعدادات في رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم وكلمة السر.
لمزيد من المعلومات يضع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال
الاجراء تحت تصرف مرتفقيه الرقم الأخضر 3010