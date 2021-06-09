تجمع جهوي لرؤساء مصالح الحماية العامة للحماية المدنية

– سيدي بلعباس يومي 09-10/06/2021 –

فـــي إطار تنفيذ برنامج النشاط المسطر من طرف المديرية العامــة للحمايــة المدنية ، المتعلق بتحضير موسم الاصطياف والاستجمام وحملة مكافحة حرائــــق الغابــــات والمحاصيـــــل الزراعية لسنة 2021 ، يشرفني أن اعلمكم أن مديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس ستحتضن تجمعا جهويا قصد تقديم و شرح الدليل الجديد لقيادة الفرق الخاصة بمختلف تدخلات الحماية المدنية يتمثل في إقامة ورشات عمل، حيث يضم هذا التجمع كل من رؤساء مصالح الحماية العامة، رؤساء فرق الدعم و التدخل الأولي، رؤساء الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات و مفتشي الشواطئ لاثني عشر (12) ولاية كالآتي: ولاية سيدي بلعباس- تلمسان- تيارت- سعيدة- مستغانم- معسكر- غليزان- وهران- الشلف- عين الدفلى- تيسمسيلت و عين تموشنت ، تحت إشراف العقيد : عاشور فاروق المدير الفرعي للإحصائيات و الإعلام ممثلا للسيد المدير العام للحماية المدنية و بتأطير من إطارات سامية للمديرية العامة للحماية المدنية وهذا يومي 09-10 من شهر جوان لسنة 2021 بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية .