تورطو في السرقة بالكسر من داخل

شرطة سيدي بلعباس تفكك جمعية أشرار خطيرة

أماطت شرطة سيدي بلعباس اللثام عن إحدى القضايا الشائكة المرتبطة بتكوين

جمعية أشرار مختصة في سرقة ممتلكات المواطنين من داخل المساكن بعد إستغلالهم

لظروف زمنية خاصة تخلو فيها الطرقات من المارة في الليالي أو خلال الظهيرة مما

يسهل عليهم عملية إقتحام وكسر أقفال الأبواب ومن ثم سلب الممتلكات.

فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري العاشر لمعلومات

مفادها تعرض أحد المساكن إلى عملية السرقة بالكسر في غياب أصحابه حيث قام

الفاعلون بالإستيلاء على ممتلكاتهم الثمينة، على إثر ذلك تم فتح تحقيق معمق على جناح

السرعة للكشف عن ملابسات هذه القضية .

التحريات التي باشرتها محققو الشرطة بالإعتماد على الجانب التقني مكنتهم من

تحديد هوية المشتبه فيهم ، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص أعمارهم بين الثاني و السادس

من العمر قاموا بالولوج إلى المسكن بعد التأكد من غياب أصحابه ، إلا أن أفراد الشرطة

وبإعتمادهم على الجانب التقني تمكنوا من توقيفهم الواحد تلو الأخر وإسترجاع بعض

المسروقات بالإضافة إلى معدات وأدوات تم إستعمالها خلال قيامهم بعملية السرقة..

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد/ وكيل الجمهورية

لدى محكمة سيدي بلعباس ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة عن قضية تكوين جمعية

أشرار للإعداد للسرقة من داخل مسكن مع توافر ظروف الليل هذا وتبقى مجهودات قوات

الشرطة متواصلة في الليل كما النهار لضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، كما يبقى

الرقم الأخضر 1548 في خدمتهم 24/24 سا سواء للتبليغ عن أي جريمة أو تقديم

إقتراح في المجال الأمني