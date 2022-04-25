حادثي مرور مميتان

الحادث الأول:

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية تلاغ ليلة البارحة من أجل حادث مرور مميت بالطريق الولائي رقم 94 الرابط بين بلديتي مولاي سليسن و مزاورو حيث تمثل في اصطدام بين سيارة و دراجة نارية خلف وفاة سائق هذه الأخيرة يبلغ من العمر 18 سنة في عين المكان وإصابة مرافقه بجروح مختلفة نقل على جناح السرعة الى مستشفى تلاغ.

الحادث الثاني :

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية رأس الماء صبيحة اليوم من أجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 95 الرابط بين بلديتي رجم دموش و البيوض حيث تمثل في انحراف و انقلاب سيارة سياحية خلف وفاة شخص في العقد الثالث من عمره بعين المكان وإصابة 02 من مرافقيه باصابات مختلفة نقلا على جناح السرعة الى مستشفى الدائرة.