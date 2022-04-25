lun. Avr 25th, 2022

حادثي مرور مميتان

3 minutes ago Abbes.O

Motorbike Accident on the road with a car

الحادث الأول: 
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية تلاغ ليلة البارحة من أجل حادث مرور مميت بالطريق الولائي رقم 94 الرابط بين بلديتي مولاي سليسن و مزاورو حيث تمثل في اصطدام بين سيارة و دراجة نارية خلف وفاة سائق هذه الأخيرة يبلغ من العمر 18 سنة في عين المكان وإصابة مرافقه بجروح مختلفة نقل على جناح السرعة الى مستشفى تلاغ.
الحادث الثاني :
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية رأس الماء صبيحة اليوم من أجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 95 الرابط بين بلديتي رجم دموش و البيوض حيث تمثل في انحراف و انقلاب سيارة سياحية خلف وفاة شخص في العقد الثالث من عمره بعين المكان وإصابة 02 من مرافقيه  باصابات مختلفة نقلا على جناح السرعة الى مستشفى الدائرة.

Abbes.O

See author's posts

More Stories

La CNAS de Sidi Bel Abbes appelle les bénéficiaires de l’allocation chômage à s’approcher de ses centres

1 jour ago Abbes.O

بيان لفائدة المستفيدين من منحة البطالة الدين لا يحوزون على بطاقة الشفاء CNAS SIDI BEL ABBES

2 jours ago Abbes.O

بمناسبة إحياء يوم العلم شرطة سيدي بلعباس تنظم ندوة إعلامية

1 semaine ago Abbes.O