mar. Fév 7th, 2023

حادث_مرور_خطير

4 heures ago Abbes.O
استجابت فرق الإنقاذ و الاسعاف للوحدة القطاعية تلموني مدعومة بالوحدة القطاعية بن عشيبة الشيليا لنداء استغاثة من أجل حادث مرور #مميت مساء اليوم على الساعة 20سا و 03 دقيقة إثر تصادم بين سيارة نفعية و اخرى سياحية .
#المكان: الطريق الوطني رقم 92 الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس و سعيدة و بالضبط إقليم بلدية واد سفيون .
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◀️ وفاة شخص من جنس ذكر في عين المكان
◀️ إصابة 02 آخرين لهما إصابات متعددة ( أحدهم توفي لاحقا في القطاع الصحي بواد سفيون )
◀️ شخصين آخرين أحدهم له جرح خفيف في الوجه و الآخر في حالة صدمة تم اسعافهم و نقلهم للقطاع الصحي بواد سفيون .

Abbes.O

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