شرطة سيدي بلعباس تكثف من حملات المراقبة

حجز أكثر من 04 قناطير من اللحوم والحلويات كانت تنقل في ظروف غير صحية

مواصلة لمجهوداتها الرامية إلى الحفاظ على الصحة العامة تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز أكثر من 04 قناطير من المواد الإستهلاكية جزء منها غير صالحة للإستهلاك البشري وأخرى كانت تنقل في ظروف صحية غير مناسبة موجهة لغرض البيع والإستهلاك البشري .

العملية تمت بعد قيام أفراد شرطة العمران وحماية البيئة بعمليات مراقبة حيث تم على إثر ذلك حجز 36 كلغ من السمك ، 266 كلغ من الحلويات من مختلف الأنواع ، بالإضافة إلى 155 كلغ من اللحوم البيضاء وأحشاء الدجاج كل هذه الكميات كانت تنقل على متن مركبات غير مهيأة وفي ظروف تنعدم فيها شروط الحفظ والنقل والنظافة .

بعد معاينة هذه المواد الإستهلاكية تبين أن 44 كلغ منها غير صالحة للإستهلاك البشري، حيث تم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني للنفايات بسيدي بلعباس، في حين تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين البالغ عددهم 03 أشخاص