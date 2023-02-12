mar. Fév 14th, 2023

خمسة_جرحى_في_حادثيْ_مرور_منفصلين

2 jours ago Abbes.O
خروج إسعافاتنا هذا اليوم 12/02/2023 من أجل حادثيْ مرور منفصلين :
✅ حيث تدخلت الوحدة الثانوية بن_باديس على الساعة 02ساو 25د بالطريق الوطني رقم 07 بلدية بن باديس من أجل حادث تصادم بين سيارة خفيفة و شاحنة أسفر عن إصابة 04 أشخاص ذكور لهم إصابات متعددة أعمارهم بين 25 و 42 سنة .
✅ كما تدخلت الوحدة الثانوية عين_البرد على الساعة 08 ساو45د بالطريق السيار شرق – غرب إثر اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة أسفر عن إصابة سائق السيارة بجروح متعددة .
✅ جميع الجرحى تم إسعافهم و نقلهم الى أقرب مؤسسة إستشفائية

Abbes.O

See author's posts

More Stories

Le monoxyde de carbone frappe aux portes des écoles: on a frôlé le pire à SBA !!!

6 minutes ago Abbes.O

شرطة سيدي بلعباس تطيح بأخطر شبكة إجرامية دولية منظمة وتحجز 70 كلغ من الكيف المعالج

6 heures ago Abbes.O

عملية رقابية نوعية لحماية المستهلك

1 jour ago Abbes.O