خمسة_جرحى_في_حادثيْ_مرور_منفصلين
خروج إسعافاتنا هذا اليوم 12/02/2023 من أجل حادثيْ مرور منفصلين :
حيث تدخلت الوحدة الثانوية بن_باديس على الساعة 02ساو 25د بالطريق الوطني رقم 07 بلدية بن باديس من أجل حادث تصادم بين سيارة خفيفة و شاحنة أسفر عن إصابة 04 أشخاص ذكور لهم إصابات متعددة أعمارهم بين 25 و 42 سنة .
كما تدخلت الوحدة الثانوية عين_البرد على الساعة 08 ساو45د بالطريق السيار شرق – غرب إثر اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة أسفر عن إصابة سائق السيارة بجروح متعددة .
جميع الجرحى تم إسعافهم و نقلهم الى أقرب مؤسسة إستشفائية