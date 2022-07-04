روضة الانشراح التابعة للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية بسيدي ببلعباس تكرس مبدا الانتماء و تغرس الروح الوطنية بين الأجيال .

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال المصادف ل 05 جويلية 2022 وتزامنا مع عطلة نهاية السنة قامت روضة الانشراح التابعة للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية بسيدي ببلعباس صبيحة اليوم 04 جويلية 2022 باحتفال تحت شعار تاريخ مجيد وعهد جديد

هدا الحفل البهيج حضره السيد بن شيحة بوعناني مدير الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية بسيدي بلعباس بالنيابة وإطارات من المديرية حيث تضمن العرض نشاطات شارك في أدائها أطفال الروضة من ضمنها رفع الراية التعريف برموز العلم الوطني أناشيد وطنية مسرحيات والمبتغى من هدا الحدث هو تكريس مبدا الانتماء وغرس روح الوطنية بين الأجيال