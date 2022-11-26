زيارة عدد من المشاريع التنموية على مستوى بلديات دائرة عين البرد

مواصلة للزيارات الميدانية التفقدية لأجل الإطلاع عن كثب على سيرورة البرامج التنموية بالولاية قام صبيحة اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022والي ولاية سيدي بلعباس السيد شيباني سمير بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور بلكوريصات عبد الكريم بزيارة عدد من المشاريع التنموية على مستوى بلديات دائرة عين البرد. كان ضمن الحضور ،السادة أعضاء اللجنة الأمنية ، الأمين العام للولاية ،أعضاءالبرلمان بغرفتيه ، السلطات المحلية للولاية.

بلدية سيدي براهيم كانت أول محطة للسيد الوالي و الوفد المرافق له ، استهلها بمعاينة مشروع إعادة تهيئة مدرسة مستغانمي أحمد التي تتسع ل368 تلميذ، و التي انتهت الأشغال بها بنسبة 100%. و في نفس القطاع، و قبل زيارة المدرسة الإبتدائية رحال معاشو التي تستوعب 230 تلميذ و التي تم بها إنجاز جناح إداري و آخر صحي، وقف السيد الوالي و الوفد المرافق له على الضغط الذي تشهده إكمالية مبخوث جبار، التي يتمدرس بها 1200 تلميذ، علما أن طاقة استيعابها 500 تلميذ ، حيث أكد السيد الوالي على ضرورة النظر في هذا الإشكال الذي تعاني منه ولاية سيدي بلعباس ، و ذلك بإمكانية تسجيل عمليات إنجاز مؤسسات الطور المتوسط، لتخفيف الضغط على المتوسطات المكتظة و في قطاع السكن ، عاين المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي الأشغال الجارية بمشروع انجاز 50+50 سكن ترقوي مدعم ، و الذي بلغت به الأشغال نسبة 71%.

و ببلدية سيدي حمادوش، تفقد السيد الوالي الأشغال المنتهية بمشروع إنجاز مطعم بمدرسة كبداني أحمد قبل أن ينتقل إلى قطاع الرياضة الذي وضع فيه حيز الخدمة لملعب رياضي جواري بقرية الزليفة كما قام بتفقد مشروع تلبيس أرضية رياضية بالعشب الإصطناعي بقرية الدلاهيم. مكدرة، ثالث بلدية كانت محل زيارة السيد الوالي، قام فيها بمعاينة مشروع تهيئة قسمين و مطعم بمدرسة أحمد زبانة ، و التي أمر فيها السيد الوالي بتحضير بطاقة تقنية لإمكانية إنجاز مجمع مدرسي صنف « أ ». و قد وقف السيد الوالي على مشروع إنجاز 70 سكن ترقوي مدعم للمرقي المتوفى حسون ، حيث أشار إلى توصل السلطات المحلية لحل لإسكان المكتتبين في أقرب الآجال.

تجدر الإشارة إلى أن السيد الوالي شدد على إلزامية إحترام معايير النظافة بالمطاعم المدرسية ، و تقديم الوجبات الساخنة للمتمدرسين ، خاصة مع حلول فصل الشتاء،و هذا في إطار الاعتناء بالتلاميذ خاصة في المناطق النائية من خلال ضمان الإطعام المدرسي و التدفئة الجيدة.