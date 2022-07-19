سيدي بلعباس بيان اعلامي خاص بالحملة الاعلامية لفائدة اربا ب العمل و الناشطين بالقطاع غير الرسمي CNAS

الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراءوكالة

بيان اعلامي خاص بالحملة الاعلامية لفائدة ارباب العمل و الناشطين بالقطاع غير الرسمي:

يعد الضمان الاجتماعي من اهم الاليات الاجتماعية التي تهدف الى معالجة الآثار الناجمة عن مختلف المخاطر التي يتعرض لها العامل خلال حياته المهنية و ذلك عن طريق ايجاد بديل للاجر في حالة انقطاعه عن العمل بسبب المرض او العجز …الخ

في خضم التحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و لاسيما حماية المنظومة الوطنية من كل اشكال الاختلالات مع ابراز العديد من المكاسب و المنجزات التي حققتها على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي للاستجابة للمطالب و الحاجيات المتزايدة للمواطنين و بالتالي تحقيق العدالة و الاستقرار الاجتماعيين حفاظا على اسس الدولة الاجتماعية

فالحق في الضمان الاجتماعي مضمون بموجب الدستور الجزائري و الذي يكرس قيم و مبادئ الضمان الاجتماعي ،و ارساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالامن الاجتماعي و الحماية الاجتماعية و الكرامة و المساواةو العدالة الاجتماعية ،في ظل احترام قوانين الجمهورية

تجسيدا للالتزامات المندرجة ضمن برنامج عمل الحكومة لسنوات 2024/2020 و لاسيما فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الاشتراكات بما في ذلك الاشخاص الناشطين بالقطاع غير الرسمي « رسمية العمل »و تشجيعا للانتساب الى الصندوق يطلق الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراءوكالة سيدي بلعباس حملة اعلامية وطنية تحت شعار « الانتساب الى الضمان الاجتماعي حق مضمون »و ذلك ابتداءا من شهر جويلية و الى غاية نهاية السنة لتذكير ارباب العمل بالتزاماتهم تجاه الضمان الاجتماعي و حثهم على ضرورة التصريح بالعمال مع تعريفهم بالتسهيلات المقدمة لفائدتهم في حال احترامهم لاجال تسديد الاشتراكات بما فيها التدابير التحفيزية لترقية التشغيل

و تجدر الاشارة الى ان وكالة سيدي بلعباس تحرص على تشديد عمليات مراقبة ارباب العمل التي جند لها اكثر من 07 مراقب

وعليه تاتي الاحصائيات بعنوان سنة 2021 و الى غاية السداسي الاول من سنة 2022 كالاتي :

عدد عمليات المراقبة المنجزة 2389

عدد المخالفات المسجلة 1586

في حين بلغ عدد ارباب العمل المنتسبين لدى الوكالة 5685موزعين كالتالي :

القطاع الاقتصادي العمومي 206

القطاع الاقتصادي الخاص 5310

الادارات169

الخدمات الرقمية المتاحة لفائدة ارباب العمل:

الارضية الرقمية للتصريح عن بعد

https://télédéclaration.cnas. dz

وهو ارضية رقمية عبر الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق www.cnas.dz

وتسمح لارباب العمل بالقيام بالتزاماتهم عن بعد بكل سهولة و دون عناء التنقل الى مرافق الصندوق و التي تقدمعدة خدمات تتمثل في :

التصريح باوعية الاشتراكات السنوية للضمان الاجتماعي

_التصريح بحركة الاجراء

_التصريح السنوي بالاجور و الاجراء

_تسديد الاشتراكات عن بعد عبر خدمات الدفع الالكتروني و الخدمات المصرفية الالكترونية

_الاطلاع على شهادة اداء المستحقات و استخراجها و مطابقتها

_طلب ترقيم و انتساب الاجراء

_,الاطلاع على شهادات الانتساب الخاصة بالاجراء و استخراجها

_طلب بطاقة الشفاء لفائدة الاجراء

_التحقق من التصريحات السنوية

_طلب جدولة دفع الديون

_الاطلاع على وضعية ارباب العمل تجاه الصندوق

_ايداع الامر بالدفع و الاشعار بالخصم قصد تاكيد التحويلات من حساب الى حساب

_ايداع كشوفات الدفع نقدا عن بعد

موضوع الحملة :تذكير ارباب العمل بالتزاماتهم ازاء الضمان الاجتماعي و حثهم على ضرورة التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي و تعريفهم بالتسهيلات المقدمة في هذا الصدد بما فيها التدابير التحفيزية في مجال الاشتراكات و كذا عملية التصريح عن بعد

اهداف الحملة :

_التصدي لظاهرة العمل غير الرسمي

_حث ارباب العمل على ضرورة الالتزام بواجباتهم ازاء الضمان الاجتماعي و دعوتهم الى التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة

_تسليط الضوء على التسهيلات المقدمة المقدمة بما فيها التدابير التحفيزية في مجال الاشتراكات و كذا الخدمات الرقمية المتاحة لفائدتهم عبر المنصة الرقمية المتاحة لفائدتهم عبر المنصة الرقمية للتصريح عن بعد

نرجو منكم موافاتنا بالمقال حال نشره

و شكرا