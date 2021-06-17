المجرمون إستغلو الموعد الإنتخابي لتنفيذ مخططاتهم

شرطة سيدي بلعباس تحجز 34 كلغ من الكيف المعالج.

أحبطت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس مخططا إجراميا خطيرا ذو صلة بتهريب المخدرات، دبر له من طرف جماعة إجرامية خلال الموعد الإنتخابي الذي شهدته بلادنا بتاريخ 12 جوان 2021، حيث إغتنم المجرمون هذه الفرصة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية مستغلين خصوصية هذا الحدث قبل أن تتمكن حنكة وتجربة أفراد الشرطة من مباغتتهم وتوقيفهم وحجز أكثر من 34 كلغ من الكيف المعالج في 03 عمليات متفرقة.

شرطة سيدي بلعباس ضاعفت من درجة اليقظة والحذر خلال هذا الموعد الإنتخابي عبر جسر تسخير أكثر من 03 آلاف شرطي يعملون بالزي المدني والرسمي 24/24 ساعة ، ليتعزز المخطط الأمني بنصب حواجز أمنية بمداخل ومخارج المدينة مع تفتيش المركبات المشبوهة ودراسة حالة الأشخاص المشتبه فيهم بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة والقيام بعمليات شرطة فجائية بالأحياء المعروفة بتجمع الأشخاص المبحوث عنهم، الأمر الذي كلل بتوقيف 06 أشخاص من بينهم إمرأة وحجز أكثر من 34 كلغ من الكيف المعالج في ثلاث عمليات متفرقة، حاول من خلالها المجرمون إغراق مدينة سيدي بلعباس بكمية هائلة من هذه السموم لتتمكن فطنة ويقظة أفراد الشرطة من إلقاء القبض عليهم في حالة تلبس وتجنيب مدينة سيدي بلعباس من ترويج السموم ذات الأثر المدمر على المجتمع برمته.

المجرمون حاولو نقل هذه الكمية على متن مركبات لنقل البضائع والسلع بالمنتجات الغذائية، حيث تظهر للعيان أنها مواد إستهلاكية، بينما هي محملة بالكيف المعالج وهو الأمر الذي تفطن له أفراد الشرطة مباشرة .

بعد إتمام الإجراءات القضائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة سيدي بلعباس .