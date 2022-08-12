شرطة سيدي بلعباس تحجز 800 لتر من الحليب الفاس

شرطة سيدي بلعباس تحجز 800 لتر من الحليب الفاسد

مواصلة لمهامها الرامية إلى الحفاظ على الصحة العامة ، تمكنت شرطةسيدي بلعباس ممثلة في شرطة البيئة و العمران من حجز كمية من الحليب غير صالحة للإستهلاك البشري قدرت سعتها الإجمالية بـ 800 لتر كانت موجهة للبيع قبل أن يتم حجزها وإتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة.حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد الشرطة بأمن الولاية بعمليات مراقبةعلى مستوى شوارع المدينة، أين لفت إنتباههم مركبة محملة بكمية من الحليب ، بعد تفتيشها تبين أن صاحبها كان ينقلها دون وجود إعتماد الصحي و بدون شهادةالفحص البيطري و بالتالي فهي غير صالحة للإستهلاك البشري، قبل أن يتم إتلافها .هذه النشاطات تدخل في إطار تشديد الرقابة التي تباشرها مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس خاصة في فصل الصيف على كل أشكال المتاجرة و بيع المواد ذات الإستهلاك الواسع خاصة منها المواد الغذائية السريعة التلف حيث سبقتها العديد من العمليات المماثلة التي أفضت إلى حجز كميات معتبرة من هذه المواد، حفاظا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.