شرطة سيدي بلعباس تضاعف مجهوداتها

حجز كميات معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوس

في إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها ضاعفت شرطة سيدي بلعباس من

مجهوداتها لضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، ألقت قوات الشرطة بأمن ولاية

سيدي بلعباس القبض على سبعة أشخاص أحدهم في العقد الرابع من العمر تورطو

في الحيازة على المخدرات (الكيف المعالج) والمؤثرات العقلية (أقراص مهلوسة)

قصد المتاجرة فيها .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها وجود

أشخاص يقومون بترويج المخدرات بمدينة سيدي بلعباس ، ليتم وضع خطة محكمة

لتوقيفهم حيث تم ذلك بعد مراقبة دقيقة لتحركاتهم ، أين ضبطت بحوزتهم كميات

متفاوتة من المخدرات (كيف معالج) بلغت في مجموعها 110 غرام كانت مهيأة

ومقطعة لعدة قطع صغيرة و 510 قرص مهلوس لغرض ترويجها ، كما ضبطت

بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد/ وكيل

الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة