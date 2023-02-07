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شرطة سيدي بلعباس تنظم يوما تحسيسيا حول مخاطر الإختناق بالغاز

3 heures ago Abbes.O

شرطة سيدي بلعباس تنظم يوما تحسيسيا حول مخاطر الإختناق بالغاز

             نظمت شرطة سيدي بلعباس يوما تحسيسيا حول مخاطر الإختناق بالغاز بمشاركة عناصر من الدرك الوطني، إطارات من الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) إطارات من مديرية الحماية المدنية بسيدي بلعباس  مديرية التجارة وقوات الشرطة من مختلف الرتب تابعين لمختلف مصالح أمن الولاية .

      عكف من خلالها المتدخلون على تشريح الأسباب المؤدية إلى وقوع الإختناقات جراء تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة المختلفة وصولا إلى السبل الكفيلة للوقاية منها.

 

Abbes.O

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