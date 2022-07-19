ضبطا في حالة تلبس بالسرقة من داخل مسكن

شرطة سيدي بلعباس تلقي القبض على لصين خطيرين

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول على شخصين تورطا في السرقة من داخل مسكن ، حيث طالت عملية السرقة مجوهرات من المعدن الأصفر قبل أن يتم توقيفهما وإسترجاع المسروقات في ظرف قياسي لم يتجاوز ساعة من الزمن .

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى قوات الشرطة تفيد بوجود شخصين بداخل مسكن يقومون بسرقة مجوهرات من المعدن الأصفر، ليتم التنقل على جناح السرعة إلى عين المكان ، أين لفت إنتباه أفراد الشرطة صاحبة مسكن التي أبلغتهم عن وجود لصين بداخل مسكنها .

بعد تطويق المكان تم توقيف المشتبه فيهما الذين ضبطت بحوزتهما كميات معتبرة من المعدن الأصفر بلغت قيمتها 400 مليون سنتيم كانا بصدد سرقتها من داخل المسكن المذكور .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما عن قضية السرقة من داخل مسكن بتوافر ظروف الليل والتسلق قدما بموجبه أمام النيابة .