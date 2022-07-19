ضبطا في حالة تلبس بالسرقة من داخل مسكن شرطة سيدي بلعباس تلقي القبض على لصين خطيرين
ضبطا في حالة تلبس بالسرقة من داخل مسكن
شرطة سيدي بلعباس تلقي القبض على لصين خطيرين
ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول على شخصين تورطا في السرقة من داخل مسكن ، حيث طالت عملية السرقة مجوهرات من المعدن الأصفر قبل أن يتم توقيفهما وإسترجاع المسروقات في ظرف قياسي لم يتجاوز ساعة من الزمن .
حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى قوات الشرطة تفيد بوجود شخصين بداخل مسكن يقومون بسرقة مجوهرات من المعدن الأصفر، ليتم التنقل على جناح السرعة إلى عين المكان ، أين لفت إنتباه أفراد الشرطة صاحبة مسكن التي أبلغتهم عن وجود لصين بداخل مسكنها .
بعد تطويق المكان تم توقيف المشتبه فيهما الذين ضبطت بحوزتهما كميات معتبرة من المعدن الأصفر بلغت قيمتها 400 مليون سنتيم كانا بصدد سرقتها من داخل المسكن المذكور .
بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما عن قضية السرقة من داخل مسكن بتوافر ظروف الليل والتسلق قدما بموجبه أمام النيابة .