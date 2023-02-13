عملية رقابية نوعية لحماية المستهلك

سهرا على صحة المستهلك قام اعوان مصلحة قمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني ومصالح البيطرة بعملية مراقبة على مستوى مذبح وعند المعاينة الأولية تم رصد عدم إحترام تام لشروط النظافة والنظافة الصحية خلال عملية ذبح الدواجن، وبعد فحص الوثائق إتضح أن المذبح غير معتمد من المصالح البيطرية وأن عملية الذبح تتم بطريقة غير شرعية وبدون مراقبة بيطرية، وتم على إثر ذلك حجز وإتلاف 149كغ من أحشاء غير صالحة للإستهلاك و155كغ من لحم الدجاج غير صالح للإستهلاك، كما تم حجز 2452 كغ من لحم الدجاج والذي أقر ت مصالح البيطرة بصلاحيته للإستهلاك حيث تم توجيهه إلى مديرية النشاط الإجتماعي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة إتجاه المخالف