بعد تورطه في سرقة الدراجات النارية وتفكيكها

قوات الشرطة توقف الفاعل وتسترجع المسروقات .

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول القبض على شخص في العقد الثالث من العمر تورط في عدة قضايا تخص السرقات المتعددة للدراجات النارية من مختلف الأنواع وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار ، حيث راح ضحيته أكثر من 05 أشخاص خاصة الطاعنين في السن المتوافدين على مختلف الأسواق والمحلات التجارية .

فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول لمعلومات تفيد بتعرض عدة أشخاص إلى عمليات السرقة التي طالت دراجات نارية من مختلف الأنواع ، ليتم فتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات هذه القضايا .

محققو الشرطة تمكنو من فك لغز هذه السرقات في وقت وجيز ، حيث كشفت التحريات أن المشتبه فيه كان بترصد ضحاياه من الطاعنين في السن الذين يركنون دراجاتهم النارية ليقوم بقطع سلسلة الربط بآلة حادة ومن ثم الإستيلاء عليها، ليقوم فيما بعد بتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار

أفراد الشرطة تمكنوا على إثر ذلك من إسترجاع دراجة نارية بالإضافة إلى مجموعة من قطع الغيار الخاصة بالدراجات النارية محل السرقة ، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضايا السرقات المتعددة للدراجات النارية قدم بموجبه أمام النيابة .