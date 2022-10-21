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مجلس قضاء سيدي بلعباس افتتاح السنة القضائية 2022-2023

2 heures ago Abbes.O

شهد والي ولاية سيدي بلعباس السيد سمير شيباني برفقة السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور بلكوريصات عبد الكريم  اليوم الخميس 20 أكتوبر الجاري، بمجلس قضاء سيدي بلعباس افتتاح السنة القضائية 2022-2023

وجرت مراسم الافتتاح بحضور الأسرةالقضائية، أعضاء اللجنة الولائية للأمن ، عدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، المنسق الولائي للجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، مديرون تنفيذيون و مساعدي العدالة و متقاعدين من مختلف الأسلاك و الرتب القضائية إلى جانب ممثلين عن الأسرة الثورية كما باشر مراسم الافتتاح ضمن جلسة قضائية كل من السيدة رئيس مجلس القضاء و السيد النائب العام و هذا وسط حضور الأسرة الإعلا

Abbes.O

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