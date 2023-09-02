مكتب سيدي بلعباس يحقق حول حقيقة تلوث مياه الآبار بحي بيران بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين APOCE

خرجة ميدانية تحسيسية مع اخذ عينات من مياه الآبار بحي بيران الذي شهد تلوث بئر بمسجد الرحمة وكانت هناك عريضة للسكان بخصوص هاته القضية.

المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لسيدي بلعباس قام بدعوة كل الشركاء الفاعلين و الذين نشكرهم على تلبية الدعوة ( الجزائرية للمياه وحدة سيدي بلعباس ، مديرية الري والموارد المائية ، مكتب حفظ الصحة ، الديوان الوطني للتطهير ، وبحضور مراسلة جريدة صدى وهران).

كانت الإنطلاقة على العاشرة والنصف صباحا حيث تم تحسيس المواطنين بمخاطر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

كما ان عقد لقاء مع الشخص الذي قدم العريضة للصحفية والتي تحصلنا على نسخة منها.

كما تم أخذ عينتين من آبار في وجهتين مختلفتين من أجل التحاليل التي سوف تتم في مخبر الجزائرية للمياه وحدة سيدي بلعباس.

القضية ستكون نتائجها يوم الأحد إن شاء الله حيث سيتم عقد إجتماع رسمي مع محضر من قبل كافة الشركاء وسيسلم للسيد الوالي لأجل أخذ الإجراءات اللازمة.

تم أيضا تطهير قنوات الصرف الصحي للحي من قبل ديوان التطهير وهذا بعد شكوكنا فيهم

بعد التحقيق ، تبين أن تلوث بئر المسجد يرجع لبعض الأشغال التي مست البئر والذي هو بمحاذاة واد مكرة وبالتالي المياه القدرة إنصبت فيه ماأدى لتلوثه.

قضية للمتابعة .