مواصلة لسلسلة حملاتها التحسيسية والتوعية لفائدة مختلف شرائح المجتمع

للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19 ) نظمت شرطة

سيدي بلعباس لقاءا تحسيسيا لفائدة رؤساء لجان الأحياء وممثلي المجتمع

المدني تمحور موضوعه حول إقحام رؤساء هذه اللجان من أجل الإنخراط في مسعى

تطبيق إجراء الحجر الصحي الجزئي من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة

السابعة صباحا مع دعوتهم إلى ضرورة تفعيل أدوارهم التحسيسية والحوارية

لفائدة بعض الشباب عل مستوى الأحياء الشعبية من المتقاعسين بالتزام

بتوقيت الحجر الصحي الجزئي .

رؤساء لجان الأحياء وممثلي المجتمع المدني من جهتهم ثمنو

مجهدات مصالح أمن الولاية في تطبيق إجراءات الحجر الصحي من خلال مختلف

الحملات التحسيسية والتوعية ناهيك عن مرافقة مختلف الفاعلين في هذا

المجال للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة أن مصالح شرطة سيدي بلعباس عكفت على تطبيق إجراءات

الحجر الصحي الجزئي بحذافيره إبتداءا من تاريخ 05 أفريل الجاري من خلال

تطبيق القوانين الردعية في حق المخالفين لهذه القرارات والتي سبقتها

حملات تحسيسية كبيرة لشرح فحوى هذا الإجراء وضرورة التقيد به تفاديا

لانتشار هذا الوباء .