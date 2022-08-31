mer. Août 31st, 2022

وفـاة شخصين واصـابة اخر بسبب ارتفاع منسوب واد ببلدية مزاورو جنوب ولاية سيدي بلعباس.

5 minutes ago Abbes.O

 

وفـاة شخصين واصـابة اخر بسبب ارتفاع منسوب واد ببلدية مزاورو جنوب ولاية سيدي بلعباس.

تدخلت الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس امسية 30/08/2022  نظرا لارتفاع منسوب الواد على مستوى بلدية مزاورو جنوب ولاية سيدي بلعباس ادى الى انجراف جرار وسيارة من نوع رونو 4.

واسفر الحادت عن وفاة شخصين في العقد السادس  كانوا داخل سيارة r4  واصابة شخص كان يسوق الجرار جرفه الواد.تم اسعافه وتحويله الى مركز الصحي

وسخرت الحماية المدنية 4شاحنات اطفاء 4سيارات اسعاف 45عون الحماية المدنية  بمختلف الرتب

العملية اشرف عليها السيد والي ولاية سيدي بلعباس بحضور مدير الحماية المدنية  السلطات المحلية والامنية معززة بافراد الجيش الوطني الشعبي و فعاليات المجتمع المدني

Abbes.O

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