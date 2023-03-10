من خلال عملية مراقبة نوعية قام بها أعوان مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني على مستوى محل تجاري، تم حجز كمية بـــ 314 كغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك و المتمثلة في عقدات و خلطات عشبية تحمل ادعاءات علاجية غير مبررة و مواد تنظيف و كذا مواد تجميل غير مطابقة لا تحمل مراجع الرخص المسبقة للانتاج، و عليه تم اتلاف هذه المواد على مستوى مركز الردم التقني مع اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

الشكر لأعوان مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش للسهر على صحة المستهلك كما نوجه الشكر لأعوان مصالح الامن الوطني للمساعدة المستمرة و كذا لعمال مركز الردم التقني.