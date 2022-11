7ème sûreté urbaine: Saisie record de plus de 20.000 comprimés psychotropes

Des arrestations à la pelle dont 2 femmes

Agissant sur la base d’une information faisant état d’un individu s’adonnant à la vente de substances psychotropes dans leur secteur de compétence. Les enquêteurs de police de la 7éme sureté urbaine relevant de la sureté de wilaya de Sidi Bel Abbés ont arrêté un suspect après une fouille corporelle il s’avère que le mis en cause avait plus d’une centaine de comprimés psychotropes cachés dans sa poche arrière, après avoir reçu l’aval du parquet de Sidi Bel Abbés. Muni d’un mandat de perquisition du domicile du mis en cause, saisi de 10.000 comprimés psychotropes et donna les noms de ses acolytes qui habitent la wilaya d’Oran. En effet, Les limiers de la 7éme Sûreté urbaine de Sidi Bel Abbés, relevant de la circonscription administrative de Sidi Bel Abbés, ont arrêté un suspect impliqué dans une affaire de possession de substances psychotropes destinées à la vente, C’est la course à la montre, un déplacement vers la ville d’Oran pour cueillir des individus et saisir 10.000 autres comprimés psychotropes. Bilan 20.000 comprimés psychotropes prégabarile 300 Mg et des arrestations à la pelle. A l’heure où nous mettons sous presse l’article le parachèvement des procédures légales en vigueur n’ont pas étaient clôturés. Nous y reviendrons avec de plus amples informations dans notre prochaine édition. Les mis en cause dont deux femmes vont être déféré devant les juridictions territorialement compétentes une l’enquête sera terminée.

Hocine Aberkane