APOCE. bureau de Sidi Bel Abbes participe à la journée mondiale de l’alimentation .

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la nutrition, placée sous le slogan « Ne laisser personne de côté ». Le bureau APOCE l’Organisation Algérienne de Protection et d’Orientation du Consommateur et ses environs de Sidi Bel Abbes a participé aux activités de cette journée festive en coordination avec la Chambre d’Agriculture de Sidi Bel Abbes.

Cette journée comprenait plusieurs campagnes de sensibilisation au profit des agriculteurs et citoyens venus à ce salon d’exposition .

Les campagnes de sensibilisation qui touchaient les paysans portaient sur la spéculation et le monopole. Il y a eu un échange de conversations entre les membres de l’organisation et les agriculteurs concernant les opérations de monopole, qui sont considérées comme des comportements avilissants et parias qui menacent le pouvoir d’achat des citoyens, sont légalement interdites et punies par la loi.

Les citoyens ont également été sensibilisés à la nécessité d’éviter le gaspillage, notamment dans la pénurie de produits sur le marché, qui sont stockés en période de rush, et ce comportement a conduit à leur manque dans certains magasins.

Les citoyens ont également été rassurés sur l’abondance de denrées alimentaires subventionnées, ce que le président de la République a annoncé lors de son allocution demandant des sanctions plus sévères pour ceux qui tenteraient de spéculer sur les denrées alimentaires à large consommation des Algériens.

La journée a également vu la présence de nombreux producteurs vivriers tels que le lait et ses dérivés, le miel, et diverses matières telles que les légumes secs et autres.

APOCE .SBA