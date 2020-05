Communiqué .  Direction de la Sante et de la population de Sidi Bel-Abbés le 17/05/2020

Communiqué

Le ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière, a initié depuis le 22 avril 2020 l’organisation des caravanes de don de sang à l’échelle nationale pendant le mois sacré de Ramadhan, et a fait appel aux citoyens en bonne santé à y participer pour aider ceux qui ont en besoin en cette conjoncture de pandémie mondiale de corona virus.

La DSP de Sidi Bel-Abbés à son tour va organiser une campagne de collecte de sang ce mardi soir le 19 Mai au niveau du centre de lutte contre le Cancer, et a élaboré plusieurs recommandations et directives pour assurer aux donneurs les autorisations de déplacement, moyens de transport, et les moyens humains et matériels nécessaires pour réussir cette campagne.

Pour rappel, les 11 opérations de don de sang organisées par le centre de transfusion de sang depuis le début de ce mois sacré de ramadhan, et plus de 500 poches de sang étaient collectées comme suit :

v Rhésus O+ 244 poches de sang collectés.

v A+ 148 poches.

v O- 33 poches.

v A- 15 poches.

v B+ 70 poches.

v AB+ 27 poches.

v AB- 3 poches.

Cette campagne de don de sang verra également la participation de l’organisation estudiantine UGEL.

Lamia Saadi chargée de la communication de la journée de la campagne de collecte de sang.