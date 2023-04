 Des nouvelles avancées de l’intelligence artificielle à la faculté de technologie U.D.L Sidi Bel Abbés.   

La Journée du Savoir est un événement scientifique célébré chaque année en Algérie le 16 avril pour commémorer l’anniversaire de la mort de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, éminent réformateur et érudit musulman. L’événement vise à promouvoir la connaissance et l’apprentissage dans la société algérienne et à honorer la mémoire de Cheikh Ben Badis. Au cours des dernières années, la Journée du Savoir a inclus des discussions et des conférences sur divers sujets liés aux sciences et technologies, dont l’intelligence artificielle. Dans ce cadre une participation massive des étudiants de la faculté des sciences et de la technologie université Djilali Liabés UDL de Sidi Bel Abbes ; au programme des festivités, l’évènement a été l’occasion aux présidents des quatre clubs à savoir Benmahal, Sellam, Gaffour, et Laghouati, d’ouvrir de grandes portes aux étudiants dans le domaine de la filière sciences et technologie, où plusieurs stands ont été réservés à l’exposition des produits innovés ceci fait appel à des techniques d’intelligence artificielle dotant les robots d’algorithme qui est une simulation de l’intelligence humaine par une machine sophistiquée, sur mesure à des systèmes mécatroniques intelligents, En somme, l’intelligence artificielle peut contribuer au développement local en permettant la prise de meilleures décisions, en optimisant l’utilisation des ressources et en améliorant la qualité de vie des communautés locales . A la suite du déroulement de cet événement important, l’amphi 5 de la faculté a abrité une série de conférences misant sur la technologie de pointe auxquels les professeurs Majdoub , Baghdadi, et Daoud en charge de la science et de la technologie se sont adressés à un parterre d’étudiants ; ont pris part à cette rencontre le doyen de la faculté Boukhalda Farouk, Kadari Ahmed président de l’association des oulémas de la wilaya , Mr Ouired Abbas représentant du journal électronique « Echosdesidibelabbes » a également été invité à faire une présentation au sujet développement durable et l’intelligence artificielle pour résoudre certains des défis les plus pressants de notre temps, ainsi que les actions de l’intelligence artificielle (IA) sur le journalisme.

En terme de cette festivité des attestations de participation ont été remises aux communicants.

O.Rayan