F.N.P.E  . Le rôle des médias dans  l’économie pour le développement durable.

A eu lieu , une journée d’étude et d’information organisée par le groupe du forum national de la promotion de l’économie présidée par Mr Megherbi Abdelkader a réuni les journalistes, représentants de différents médias activant au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbés.

Cette rencontre a pour objectif de retrouver la positivité de l’opinion publique, repenser les pratiques démocratiques à l’aune de la communication soutenue par cinq sujets pertinents portant sur la question de l’opinion publique et la place de l’information, le rôle des médias considérés comme force qui propulse la croissance économique dans le développement durable , l’apparition des réseaux sociaux et l’analyse critique souligné par le professeur d’université Mr Lahmar kada lors de sa communication ; s’agissant de la presse électronique, maitre Chaib n’a pas manqué de mettre en exergue les délits de presse expressément régis par les dispositions de la loi et par d’autres textes notamment l’ amendement 186 relatif aux infractions qui prévoit l’emprisonnement, amendes, au droit de réponse ou de rectification, a fait remarquer que ces dispositions pénales ne sont pas dispensées dans l’incrimination de la diffusion et de la propagation de fausses informations portant atteinte à l’ordre et la sécurité publics .

Les orateurs Benhaddane , Bouzidi, Sebihi n’ont pas manqué de mettre en relief le titre 5 des médias électroniques , Article 67 conformément à la loi organique 12 -05 correspondant au 12 janvier 2012 relative au code de l’information ainsi que les conditions exigées à l’exercice dans la presse électronique.

Plusieurs intervenants ont de leur coté exposé leurs inquiétudes et les contraintes rencontrées au cours de leur mission, ils ont également débattu du journalisme, de solutions et des données les enjeux dans le développement, en effet ce cadre de rencontre constitue une occasion pour les journalistes de réfléchir à l’avenir de leur profession qui reste sans limite exposée à des problèmes judiciaires ; en terme de cette rencontre parmi les recommandations enregistrées nous avons noté : L’amplification des rencontres fructueuses, et de transmettre leurs doléances.

O.Rayan