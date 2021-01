Meksi  Abdellah nouveau président de la chambre du commerce et de l’industrie  de la Mekerra.

Cet après midi le wali Mr limani Mustapha accompagné de Mr Kheddar président de l’A.P.W , a présidé la cérémonie d’installation de Mr Meksi Abellah président de la C.C.I. M de la wilaya de Sidi Bel Abbés pour un mandat de quatre années, succédant Mr Khanteur Ali . En effet l’évènement a été marqué par la présence du directeur de la chambre de la wilaya, du chef de daïra , du directeur régional, des membres de l’assemblée, les membres du bureau de la C.C.I.M , du président de l’A.P.C et de plusieurs invités .

Mr Meksi Abdellah a lors de son allocution remercié tous les opérateurs économiques dans le domaines du B.T.P, Industrie, commerce, et hydraulique pour la confiance placée en lui , pour avoir leur choix sur sa personne , s’engage à remplir dignement sa mission, travailler en collaboration avec les membres du bureau et de l’assemblée dans la stabilité afin d’atteindre l’objectif commun en associant nos partenaires de l’industrie et de l’agriculture dans la relance d’un développement d’une croissance économique locale, le nouveau président de la chambre n’a pas manqué de rappeler au chef de l’exécutif est aux élus locaux de soutenir ce groupe quand cela le nécessite.

O.Rayan