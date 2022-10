Investissements tous azimuts l’angle d’attaque du nouveau wali de Sidi Bel Abbes.

Conformément aux instructions et aux orientations du Président de la République lors de la réunion du gouvernement tenue les 24 et 25 septembre 2022 avec les walis visant à créer un climat approprié afin d’inciter les investisseurs à monter leurs projets d’investissement.

Et dans le cadre de soutenir et d’encourager l’investissement local et d’accompagner les investisseurs dans la réalisation de leurs projets à travers les différentes assiettes industrielles implantées sur le territoire de la wilaya

Le wali de Sidi Bel Abbas, M. Samir Chibani, accompagné du chef de l’Assemblée populaire de wilaya, , du secrétaire général de la wilaya , des chefs de l’exécutif chargés du dossier de l’industrie et de l’investissement, et de plusieurs responsables civils et militaires, a effectué une visite de terrain ce matin du 19 octobre 2022 au niveau de la zone industrielle et de plusieurs structures d’investissement relevant de la Commune de Sidi Bel Abbes.

A commencé son programme de visite du chantier de construction d’un centre sportif et de divertissement confié à une entreprise privée, dont les travaux connaissent un arret depuis 3 années.

Suite au constat enregistré sur l’état des travaux déja engages , le chef de l’exécutif a donné des instructions strictes à l’institution chargée à relancer le projet en souffrance dans les délais prévus

avant toutes poursuites administratifs et autres.

dans la continuité de sa visite , le wali Wali a effectué une visite spéciale à la zone industrielle de Sidi Bel Abbes, qui occupe une superficie totale de 434 hectares, au cours de laquelle a eu l’opportunité de visiter un certain nombre de projets d’institutions économiques et d’entreprises qui s’y trouvent :

la première visite entamée au Laboratoire “Thabet Farm”, spécialisé dans la production du produit pharmaceutique, prégnant connaissance de l’importance du laboratoire pharmaceutique Mr Chibani a reçu des explications adéquates sur la capacité de production de l’unité afin d’assurer intrinsèquement , les différents besoins requis en vue de sa production par rapport à la proportion de main-d’œuvre qu’elle occupe .et afin d’éviter la baisse du niveau du niveau d’intégration des activités de l’entreprise le wali a pris en charge toutes les préoccupations de l’opérateur en vue de saisir les instances nationales à haut niveau à qui de droit et remédier à cette fâcheuse situation .

la visite d’un projet de l’unité de fabrication de chaussures, dont certains travaux sont en arrêt en raison d’un problème de fourniture d’électricité. Pour ces motifs l’intervention immédiate du wali sur le terrain chargeant le directeur de Sonalgaz de résoudre en urgence le problème d’alimentation de cette énergie jusqu’au transformateur électrique dans les prochains jours , afin que le maître d’ouvrage puisse exercer entamer son activité favoriser l’investissement , et la création d’emploi.

La visite d’inspection de la zone industrielle a été l’occasion pour le chef de l’exécutif d’écouter les responsables de la gestion de la zone industrielle “DIVINDUS” sur la reprise d’un projet relatif au transport des carburants par voie ferrée à partir des sphères de stockage existantes à destination de Bechar la Présentation d’une fiche technique sur cet important projet mise en veilleuse depuis 2014, repris par les responsables de la Petroleum Materials Transport Company et de la Naftal Corporation.

vu l’état d’avancement du projet de la nouvelle extension de la zone industrielle d’une superficie de 54,37 hectares , qui enregistre un sérieux retard soit depuis 2017 l’ANIREF chargée de poursuivre la réalisation après l’arrêt des travaux en raison des mesures coercitives prises par le maître d’ouvrage.

Ceci a permis au chef de l’exécutif de donner le coup d’envoi du lancement des travaux de raccordement des Energies ( Gaz et Electricité )à la nouvelle assiette foncière dite prolongement de la zone industrielle dans le but de relancer l’activité de la région et d’en faire un pôle industriel à part entière

A cet égard, le wali a souligné l’accélération des procédures au niveau central afin de livrer le projet dans les meilleurs délais afin de remédier au retard enregistré, ceci coïncide avec la parution des textes d’application issus de la nouvelle loi d’investissement.

Le Wali, lors de sa rencontre avec un certain nombre d’industriels et d’investisseurs privés, a confirmé qu’il travaillera pour surmonter tous les obstacles et traiter tous les dossiers selon les priorités, donnant dans ce cadre ses instructions immédiates pour traiter tous les problèmes liés à ce dossier en afin de faire avancer la roue de l’investissement, qui figure parmi les priorités des pouvoirs publics, afin de créer de la richesse et des emplois au niveau local, ainsi que de soutenir et d’accompagner les entrepreneurs et de libérer et lever les contraintes auxquelles sont confrontés les employeurs.

O.Rayan