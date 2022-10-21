ITGC إشارة الإنطلاق الرسمي لحملة الحرث و البذر من المعهد التقني للزراعات الواسعة

أشرف والي ولاية سيدي بلعباس السيد سمير شيباني بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور بلكوريصات عبد الكريم على إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي لحملة الحرث و البذر من المعهد التقني للزراعات الواسعة ITGC ,و التي تم تنظيمها من طرف مديرية المصالح الفلاحية لولاية سيدي بلعباس ،وبالتنسيق مع الغرفة الفلاحية واتحاد الفلاحين والمعهد التقني للزراعات الواسعة.

حيث كان ضمن الحضور السادة أعضاء اللجنة الأمنية ، السادة نواب المجلس الشعبي الوطني، السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، التعاونيات الفلاحية، مجالس المهنية للشعب الفلاحية.