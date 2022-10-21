ITGC إشارة الإنطلاق الرسمي لحملة الحرث و البذر من المعهد التقني للزراعات الواسعة
أشرف والي ولاية سيدي بلعباس السيد سمير شيباني بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور بلكوريصات عبد الكريم على إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي لحملة الحرث و البذر من المعهد التقني للزراعات الواسعة ITGC ,و التي تم تنظيمها من طرف مديرية المصالح الفلاحية لولاية سيدي بلعباس ،وبالتنسيق مع الغرفة الفلاحية واتحاد الفلاحين والمعهد التقني للزراعات الواسعة.
حيث كان ضمن الحضور السادة أعضاء اللجنة الأمنية ، السادة نواب المجلس الشعبي الوطني، السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، التعاونيات الفلاحية، مجالس المهنية للشعب الفلاحية.
و قد استمع السيد الوالي لشروحات مؤشرات الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2022-2023 من طرف مدير المصالح الفلاحية لولاية سيدي بلعباس وكذا بطاقة تقنية حول المعهد ودوره في تكثير البذور من طرف مديرة المعهد .
وأبرز السيد والي الولاية لدى إشرافه على العملية بالمعهد التقني للزراعات الواسعة بسيدي بلعباس أنه تم توفير كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل إنجاح الموسم الفلاحي الجاري وتحقيق الأهداف المسطرة لرفع كمية إنتاج الحبوب من مختلف الأنواع وزيادة المردودية من خلال استعمال الطرق الحديثة للزراعة والسقي التكميلي.
تجدر الإشارة أن حملة الحرث و البذر لسنة 2022-2023 تستهدف مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 160 ألف هكتار مخصصة لمختلف أنواع الحبوب.