Journée nationale de l’artisanat sous le slogan  » la jeunesse préservera notre patrimoine artisanal »

A l’occasion de la journée nationale de l’artisanat célébrée le 9 novembre de chaque année , la wilaya de Sidi Bel Abbes a inscrit dans son programme de festivités la chambre de l’artisanat et le centre culturel Kateb Yacine afin d’élargir cette festivité qui s’étalera jusqu’au 11 du mois courant , une initiative lancée sous le haut patronage du wali , reconnaissant le rôle important du secteur en terme d’héritage historique, culturel et civilisationnel qu’il faut préserver, les directions de l’artisanat et du tourisme d’un coté et la direction de la culture de l’autre ont chacune d’elles présenté un riche programme des festivités où figurent plusieurs manifestations comprenant des cessions de formation professionnelle, des associations ainsi que de concours dans le but de découvrir les différentes activités et les spécialités que compte le secteur de l’artisanat ,

Considérant que cette journée a été dédiée aux promotions et à la création artisanale , qui témoignent d’un héritage civilisationnel algérien aussi riche que diversifié a permit aux visiteurs de le découvrir a travers les expositions d’une large palette des produits artisanaux animés par les participants venus des 17 wilayas dont les bijoux, la poterie, la tapisserie et de l’habit traditionnel(burnous, djellaba), des objets décoratifs, et bien d’autres ; notons aussi la participation de la formation professionnel par la démonstration de plusieurs produits innovés à l’exemple d’un déshydrateur électrique .

Toute cette gamme de produits exposés a pour objectif la valorisation et la promotion des jeunes et femmes d’encourager la créativité suivant le programme de croissance économique national qui encourage les artisans ,

O.Rayan