U.D.L organise le deuxième Colloque international sur les troubles du  spectre de l’autisme.

La maison de entrepreneuriat de l’université Djillali Liabès (campus) de Sidi Bel Abbés a organisé ce jour du 10 novembre le deuxième colloque international sur le trouble du spectre de l’autisme vision globale et pluridisciplinaire réalité et perspectives cette rencontre verra la participation de plusieurs experts, neurobiologistes, psychologues, neuro-pédiatres, des médecins spécialistes , des sociologue, professeurs venus de différents pays ainsi que les spécialistes du domaine psychiatrique et professeurs relevant de U.D.L et d’autres wilayas du pays ont sélectionné cette journée pour la dimension anthropologique, sociologique, philosophique de l’handicap en général et des troubles de l’autisme d’une manière particulière , cette contribution aboutira par des solutions adoptées déjà dans leurs pays ( Angleterre , France, et le canada) ; parmi les intervenants nous avons retenu celle du professeur Jean Louis Adrien sous le thème « Intérêt de l’utilisation de la BECS( Batterie d’Evaluation Cognitive et socio-émotionnelle ) pour évaluer le développement des enfants atteints de trouble du spectre de l’autisme. »

La doctoresse Aicha Massrali dans son intervention a mis l’accent sur le démêler de l’autisme en utilisant l’approche « cerveau dans un plat ».

En dernier le professeur Annie Paquet a décrit don thème comme stratégie pour soutenir le développement des interventions précoces en autisme grâce à la collaboration recherche pratique.

Cette conférence a été suivie par la mise en place de quatre ateliers sur l’autisme

Le premier atelier dirigé par la Dr ; BILAL Lina portait sur le thème :Le problème du diagnostic et des statistiques des troubles du spectre autistique ;

La présidente du deuxième atelier la Dr. Boutouil Khadidja . Avantages pour les personnes atteintes de l’autisme..

Le troisième atelier présidé par la Dr Bouhara Hanae est basé sur expériences et parcours de vie dans l’accompagnement des personnes.

Pour pistes d’amélioration et l’intégration de l’autiste dans le milieu scolaire et professionnel.

Sur la base des données estimées de ces ateliers, de nouvelles recommandations seront émises aux autorités pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes de l’autisme pour un meilleur cadre de vie .

O.Rayan