La polyclinique de Benhamouda lance une campagne de dépistage du cancer de la prostate.

Sous le haut patronage du wali de Sidi Bel Abbés supervisé par la direction de la sante publique , avec la participation du C.H.U Hassani Abdelkader suite à une décision courageuse prise par le staff médical , para médical technique et administratif de l’E.P.S.P « Etablissement Public de proximité de la Sante et de la Population » polyclinique sous le nom de SAADELI Bouamama de Ben Hamouda selon le constat enregistré qu’un taux important de patient sont atteint de maladie de la prostate à cet effet une semaine portes ouvertes aura lieu a partir du 23 et sera étalée jusqu’au 27 de mois courant pour l’examen et de dépistage en masse précoce du cancer de la prostate chez la population masculine et garantir une prise en charge des patients et d’améliorer l’état de santé des patients.

La mise en œuvre du programme vise la santé publique, de veille et de sécurité afin de préserver et d’améliorer l’état de santé de la population par la prévention sanitaire.

A titre indicatif la polyclinique de Benhamouda enregistre un bilan positif concrétisant plusieurs programmes correspondants aux actions de dépistage et de sensibilisation telle que la caravane « Octobre rose » mettant en exécution son programme de dépistage précoce contre les cancers du sein supervisé par l’encadrement des professionnels médicaux et paramédicaux techniques et administratifs de ce secteur, s’ajoute aussi la journée du cancer du col et de l’utérus, à ce titre la sante de proximité assume un large éventail dans le sens de la responsabilité et l’atteinte de ses objectifs.

