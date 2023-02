Le monoxyde de carbone frappe aux portes des écoles: on a frôlé le pire à SBA !!!

Il était 9h du matin du mardi 14 février 2023, lorsqu’une fuite de monoxyde de carbone a été détectée dans une des classes de l’école Ibn Badis quartier Sakia Hamra de la commune, ayant entraîne l’évacuation en urgence de 24 élèves , et leur enseignante vers le CHU Hassani Abdelkader de Sidi Bel Abbés par les éléments de la protection civile ; en tout 10 garçons et 14 fillettes âgées respectivement entre 8 et 10 ans présentaient des symptômes d’essoufflement, de suffocation et de vomissement suivi même d’évanouissement après avoir inhalé le gaz brûlé , Fort heureusement les 25 victimes ont toutes été sauvées après leur évacuation à l’hôpital et se trouvent en bonne santé . il s’agit du deuxième incident du genre en moins d’un mois après celui survenu à l’école primaire Ben Sekrane Ibrahim du village BOUAICH dépendant de la commune de Hassi Daho , Le ministre de l’éducation nationale lors de sa visite d’inspection et de travail à la wilaya a souligné l’importance accordée par le président de la république aux conditions de scolarisation des élèves à l’exemple d’assurer le chauffage des classes en période hivernale entre-autres et particulièrement dans les zones éloignées.

O.Rayan