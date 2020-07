Le volontariat, levier transversal de l’atteinte des objectifs du développement Durable.  

Le 21 juillet 2020, s’est déroulée au siège de la direction de l’environnement la cérémonie de remise d’attestations de mérite de et reconnaissance suite au concours du meilleur quartier cette initiative sélectionne les six associations de comités de quartiers de la wilaya de Sidi Bel Abbés. A savoir : cité 1500 lgts Bosquet, Hai Bab Daya, 200 lgts Azzouz, 198 Lgts Sogral, 18 lgts Hassi Zahana, 130 lgts Frères Yassine.

La cérémonie a été animée par le directeur de l’environnement accompagné de son staff, en présence du président de la commission santé et environnement de l’A.P.W et son adjoint, la présidente de l’U.N.F.A, des représentants des associations environnementales ainsi que les comités de quartiers ayant participé au concours. Mr Bougrina a souligné qu’a travers des actions de volontariat, la direction de l’environnement soutien l’ensemble des associations à s’impliquer d’avantage à ce genre d’opération qui vise à améliorer le cadre de vie du citoyen dans un milieu sain non pollué, de préserver les espaces verts, Mr Abderrahim Hamdi élu à A.P.W invite les représentants des comités de quartiers à démocratiser le bénévolat environnement, par la mobilisation forte du volontariat enjeux de la construction citoyenne active et contribue à l’appropriation par les citoyens des contributions et défis du développement durable.

De son coté la présidente de l’UN.F.A s’est appuyée sur le besoin en bénévoles, ainsi qu’à la mobilisation citoyenne afin de répondre à la demande croissante d’actions dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable ».

Au terme de cette cérémonie, un riche débat est suivi dans une atmosphère apaisée et conviviale.

O.Rayan