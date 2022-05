L’éducation environnementale en extra-muros à Sidi Bel Abbes.

La direction de l’environnement de la wilaya de Sidi Bel Abbes a marqué la journée internationale de la biodiversité célébrée le 2 mai de chaque année par une initiative coordonnée entre la direction de l’éducation et les différents partenaires en vue de planifier une sortie éducative en plein air au djebel Tessala avec les élèves du premier palier des différents établissements scolaires de l’ensemble de la wilaya ; pour souligner cette sortie organisée à laquelle ont été conviés plus de 300 enfants pour la première fois de passer plus de temps hors des quatre murs , une alternative apaisante pour les enfants comme pour les enseignants Pour ce faire, il existe diverses activités “nature” à la fois amusantes et riches en apprentissages pour les tout-petits comme pour les plus grands. Ces activités à la fois pédagogiques et ludiques ont aidé l’enfant à se connecter avec la nature, l’écologie et le respect de la biodiversité. Les enfants sont tout naturellement ont été attirés par les animaux et les plantes, et ils sont de plus en plus conscients des grands défis planétaires. En outre, ces activités permettent également au jeune enfant de s’éveiller à travers la sensibilisation à la protection de l’environnement et de la nature. Poursuivant la dynamique impulsée par l’ensemble des acteurs : la conservation des forêts, le tourisme, le C.E.T., l’association jeunesse volontaire, le guide touristique de Sidi Hamadouch , la mobilisation des éléments de la protection civile et du Darak al watani brigade de Tessala et celle de A.P.C. de la commune de Tessala a soutenu cette randonnée pédestre par les moyens humains et matériels. Pour l’année 2022, le thème retenu pour cette journée internationale est « Bâtir un avenir commun à toutes les formes de vie ». Cette Journée vise également à soutenir tous les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), à la fin de cette festivité une joie ressentie sur chaque visage, dans une atmosphère de goguette, les élèves ont présenté un sketch scolaire « protégeons notre environnement ».

O.Rayan