Maison de l’entrepreunariat de UDL de Sidi Bel Abbes  lance  Summer school « Choix d’une idée de projet ».

A l’initiative de la maison de l’entrepreunariat de l’U DL de Sidi Bel Abbes s’est déroulée Aujourd’hui 29 mai 2022 à la salle de conférence de l’hôtel EDEN le lancement de la 4ème édition summer school sous le thème « choix d’une idée de projet » ce pack de formation qui se déroulera au phare( hasnaoui) espace pour former les futurs entrepreneurs qui s’étale sur 3 jours à partir de demain jusqu’au 2 juin organisera des ateliers sur la stratégie, l’entrepreneuriat, l’innovation, la digitalisation, le design thinking, le business model, comment concevoir un prototype, constituer une équipe, et transformer l’idée de projet sur le développement des compétences personnelles , de l’esprit d’entrepreunariat, de l’innovation et la créativité chez les 120 étudiants admis à la formation seulement 12 lauréats seront retenus . Mr Zidane Djelloul a expliqué que L’école d’été vise à donner aux étudiants l’occasion d’apprendre et de réfléchir à la manière de créer dans le cadre d’un écosystème favorable pour la création des startup dans les domaines de la créativité culturelle et les nouveaux domaines qui stimulent l’innovation» a ajouté que « l’université d’été vise à investir dans la ressource jeunesse émergente en lui donnant une opportunité de créativité et d’avancement et en incarnant des alternatives intelligentes », pointant que « ces événements sont le début d’un travail pour asseoir les valeurs d’innovation, l’entrepreneuriat dans lequel les propriétaires de petites et moyennes entreprises émergentes sont le soutien et le partenaire des institutions économiques, au service du développement local et national. Il a conclu son intervention s’exprimant que ces événements permettent aux étudiants qui souhaitent travailler ou s’orienter vers la direction des unités au sein d’entreprises ou la création d’institutions petites, moyennes ou émergentes de développer leurs compétences dans le domaine de l’entreprenariat notant que la Maison de l’entrepreunariat de l’université de Sidi Bel Abbas propose d’autres approches complémentaires pour développer un mode de conception global et différent.

De leur côté, les étudiants participants ont exprimé leur satisfaction face à cet événement, qui constitue pour eux une occasion précieuse d’échanger des idées et des préoccupations liées à plusieurs enjeux, ainsi que d’écouter des suggestions et des solutions, notamment en présence d’un groupe de professeurs et les responsables des agences d’appui, de financement et d’accompagnement dans ce domaine.

O.Rayan