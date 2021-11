Réception en honneur des représentants de la presse.

A l’initiative des directrices d’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés, celle de l’environnement et de la formation et l’enseignement professionnelle Mmes Djabeur Safia et El Hadi Linda ont organisé une réception en honneur aux journalistes des différents médias presse écrite, audio visuelle et électronique ce jour du 4 Novembre 2021 au siège de la direction de l’environnement cette circonstance a eu lieu à l’occasion de la journée nationale de la presse célébrée le 22 octobre de chaque année , parmi les invités à cette cérémonie Mr Talha Mahieddine directeur du C.E.T. ainsi que les cadres des deux directions ont également fait part de leur présence.

Les responsables des deux secteurs ont souhaité la bienvenue et remercié les présents d’avoir répondu à l’invitation, en cette circonstance , la directrice de l’environnement a saisi l’opportunité pour la première rencontre de répondre d’une manière objective aux différentes questions posées , commençant par le sujet relatif au rôle prépondérant que jouent les médias dans leur parcours professionnel notamment dans l’information et la communication instantanée fiable , que reçoit le citoyen ; l’essentiel que les journalistes soient un supports majeur en éclairant le développement local et ce afin d’appuyer ensemble l’ économie forte dans le secteur de l’environnement de la wilaya . Ce qui signifie qu’il est important de vulgariser le point fort, celui de la mise en œuvre d’une stratégie pertinente qui nous permettra de connaitre ses objectifs, ses cibles, ses jalons et les plans d’action.

Madame El Hadi directrice d’INFEP a choisi de mettre en relief le programme de la formation professionnelle dont la wilaya de Sidi Bel Abbes est impliquée dans une réflexion nationale sur l’actualisation et l’adaptation des programmes formation pour intégrer la donne environnementale, plusieurs branches sont liées au développement durable et à l’économie verte soit la promotion des jeunes et des femmes dans l’économie Verte.

En terme de cette cérémonie dans une ambiance festive autour d’une réception gâteries et boissons plusieurs cadeaux symboliques ont été offerts aux journalistes .

O . Rayan