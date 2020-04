S.O.S lancé aux autorités du pays: Sidi-Bel-Abbés est en panne face au coronavirus.

Face à la situation désastreuse que connait Sidi-Bel-Abbés et ses environs immédiats, depuis quelques jours déjà, ses habitants sont aujourd’hui confrontés, plus que jamais, au danger du Coronavirus suite à une panne d’eau potable générale et qui risque de perdurer. Le Président de la République, le chef du gouvernement et le Ministre de l’intérieur sont sollicités pour venir au secours d’une population qui est, aujourd’hui aux abois ne savant plus à quel saint se vouer devant l’étrange silence des responsables locaux., l’absence des élus, l’effacement de la société civile et le non déclenchement du plan o.r.s.e.c. Le coronavirus est là, la panne d’eau potable aussi, deux ingrédients qui ne devraient pas cohabiter faute de quoi les dommages seront énormes sur la santé publique en général et la vie des citoyens en particuliers. Si vous êtes consentants, validez par “ SOS” et partagez au maximum pour l’intérêt général de toute une wilaya.

