SONELGAZ  « SADEG » consacre une journée de formation au profit des médias et associations.

Parmi les outils dominants de la communication transparente et participative, la direction de la Sonelgaz SADEG de la wilaya de Sidi Bel Abbes a décidé de prendre l’initiative d’organiser à l’hôtel EDEN une journée de formation sur la communication et la sensibilisation au profit des associations du consommateur et des différents médias qui présentent une force très importante dans la diffusion d’une manière rationnelle envers les abonnés .

L’ouverture de cette rencontre présidée par le directeur de la SADEG accompagné de son staff technique a dans son une allocution souhaité la bienvenue aux participants, mettant en exergue le programme conçu de sorte à parfaire les connaissances des journalistes et les associations du consommateur de répondre à leurs besoins dans un contexte d’objectivité visé et déterminé utilisant des moyens médiatiques pour y parvenir à une nouvelle stratégie de communication envers les abonnés. la direction du commerce, de la protection civile ont été invités à prendre part à cette rencontre.

La mise en avant du rôle incontournable que joue la SONELGAZ société composée d’un groupe industriel énergétique purement algérien spécialisé dans la production, la distribution et la commercialisation de l’électricité et de l’achat, le transport, la distribution et la commercialisation du gaz naturel. Ses filiales sont : SPE, GRTE, GRTG, OS SADEG, SKTM, SKE.

L’objectif de cette formation permet aux participants de mieux comprendre la chaîne gazière qui prend son départ à partir du gisement (SONATRACH) , jusqu’au relais du réseau gazier SONELGAZ société de distribution des énergies de gaz naturel a pour objet de garantir l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national dans les meilleures conditions de sécurité , de qualité, de prix et de respect au règles techniques et de l’environnement .

Le second volet de formation correspond à la production et au transport de l’électricité qui est un monopole naturel sa gestion est assurée par la SONELGAZ chargée d’harmoniser la c coordination du système d’une manière efficiente et efficace de l’activité de ses filiales, un groupe industriel énergétique Un débat a été engagé sur les différents problèmes liés à la sécurité des abonnés.

En terme de cette formation des attestations de participation de ont été remises aux adhérents à cette journée.

O.Rayan