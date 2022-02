USMBA célèbre la 89 ème année de sa fondation.

Au programme des festivités de la wilaya de Sidi Bel Abbés , une réception a été donnée par le wali Mr Limani Mustapha en l’honneur des anciens joueurs du club local USMBA et les footballeurs actuels de l’équipe se sont retrouvés à la salle d’honneur de la wilaya à l’occasion de la 89 ème année de la fondation du club 1933 et le 7 du mois de février cette date coïncide également avec la journée nationale du Chahid célébrée le 18 du mois courant de chaque année. Cette commémoration à laquelle ont été conviées les familles révolutionnaires, les autorités civiles et militaires de prendre part à la cérémonie marquant les deux événements festives ont également permis au wali lors de son allocution d’exprimer son soutient au club qui travers une période difficile , tenant compte aussi à titre de rappel évoquant le parcours illustré, honorable des anciens dirigeants et joueurs qui ont fait preuve de vrai sens de responsabilité et de vaillance, Mr Limani n’a pas manqué de rendre un grands hommage à titre posthume et à ceux qui ont quitté ce monde tout en souhaitant aux présents une longue vie pleine de bonheur ;

A travers ce discours sensible , Mr Belhadj Moghad parmi les anciens joueurs a lors de son intervention devant l’assistance par sa voix raffinée ,d’une grande délicatesse larmes inondant les yeux a ravi l’assistance provoquant un sentiment émotionnel, ce dernier à invité le wali d’intervenir le plus vite au secours de l’USMBA ; « USMBA ne tombera pas, et doit reprendre sa place » dira.

En se sens le premier responsable de la wilaya a signé un chèque de subvention de 5 milliards de cts au profits du club, puis le maire ,a, à , son tour signé un premier chèque de milliard de cts comme première tranche qui sera suivie dans les prochains jours par un deuxième chèque de 1 milliard de cts ; soit un total de 3 milliards au profit de l’USMBA ; En terme de cette rencontre plusieurs cadeaux significatifs , ont été remis aux feux .joueurs, dans une atmosphère pleine d’ambiance autour d’un repas convivial que c’est achevée la cérémonie. ;

O.Rayan .