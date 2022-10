wali -presse une rencontre pour discuter des défis liés à l’investissement local.

Le nouveau wali de Sidi Bel Abbes Chibani Samir accompagné du président de APW , et du chef cabinet a tenu hier dimanche 2 octobre 2022 au siège de la wilaya sa première rencontre pour une prise de contact avec les représentants de la presse locale des diffèrent organes audio visuelle, électronique et écrite , constitue une composante essentielle portant sur les nouvelles orientations en matière de développement local et le rôle important que doit jouer la presse dans l’accompagnement et la diffusion de l’information en tant que partenaire .

Cette rencontre a permis au chef de l’exécutif d’écouter et de répondre simultanément aux préoccupations concernant la facilitation de la couverture médiatique.

Nous n’omettrons pas de signaler également son expérience qui est un facteur positif, puisque c’est un ex chef de daïra qui maîtrise bien le domaine de l’exécutif , Il a ainsi pris connaissance des situations qui prévalent sur tous les plans, en fixant les priorités pour faire en sorte que les retards accumulés dans certains secteurs soient rattrapés dans un Meilleur délais, selon sa déclaration la priorité pour une nouvelle relance dans l’investissement local avec une nouvelle vision que nous devons donner à notre système de ressources.

O.Rayan