انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية المنظم من طرف وزارة الصحة CNAS

انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية المنظم من طرف وزارة الصحة من 5الى 11مارس 2023 عبر مختلف الهياكل الصحية لولاية سيدي بلعباس تحت شعار « من اجل صحة أفضل ،فلنعمل الآن « بهدف ترسيخ ثقافة الوعي باهمية الوقاية من خطر الإمراض و ترقيةالصحة بهذه المناسبة تم تسطير برنامج خاص بالنشاطات التوعية و التحسيسية باهامية تبني السلوكيات الصحيحة للوقاية من الإمراض و تشجيع التغذية السليمة ،النظافة ،مكافحة الادمان ،التدخين،داء السكري و مضاعفاته خاصة خلال شهر رمضان ،ترشيد استهلاك الأدوية ،التلقيح و حماية الأمومة،و الوقاية من مختلف الأمراض المزمنة حيث شارك الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء وكالة سيدي بلعباس ضمن فعاليات الأبواب المفتوحة المنظمة على مستوى المؤسسات الصحية العمومية بهذه إبراز مجهدات الصندوق في مجال الوقاية بما فيها الإمراض المهنية

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